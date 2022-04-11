Bebe bisküvili doyurucu bebek muhallebisi tarifi: Bebeklere muhallebi ne zaman verilmeli?

Anne sütünden sonra ek gıdaya geçiş döneminde bebeklere verilen besleyici muhallebi tarifleri ile karnını doyurabilirsiniz.

Bebeklere muhallebi ne zaman verilmeli?

Anne sütü alan bebekler altıncı ayın sonunda kendini ek gıdaya hazır olduğunu hissettiren işaretleri göz önüne serdiğinde ek gıda süreci başlatılabilir.

Altıncı ayını doldurduktan sonra ek gıdaya başlatılan bebeklerde sadece 1 öğün tercih edilebilir. 9-12 aylık dönemden sonra ek gıdaya alışan bebeklerde öğün sayısı 3'e çıkartılabilir.

Sadece sütle olduğu gibi sade olarak da pişirilebilen muhallebilere nazaran muzlu, irmikli, anne sütlü, pekmezli, bisküvili, devam mamalı ve meyveli muhallebiler de alternatif seçeneklerdir.

Bebe bisküvili doyurucu bebek muhallebisi tarifi

Bebe bisküvili doyurucu bebek muhallebisi tarifi için malzemeler

5 Adet bebe bisküvisi

1 Su bardağı su

4 Tatlı kaşığı bebek devam sütü

2 Tatlı kaşığı pirinç unu

1 Yumurtanın sarısı

3-4 Yemek kaşığı sıcak su

Bebe bisküvili doyurucu bebek muhallebisi tarifi nasıl yapılır?

Doyurucu bebek muhallebisi yapılışı:

Su, pirinç unu ve yumurta sarısını bir tavada karıştırarak pişirin. Ayrı bir kapta Bebek Bisküvilerinin üzerine sıcak su dökün ve çatalla ezin. Üzerine toz haldeki bebek devam sütünü ekleyin ve karıştırın. Bisküvili karışım ve muhallebiyi birleştirip bebeğinize servis edin.