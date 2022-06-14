Bebe bisküvili doyurucu bebek muhallebisi | Pirinç unlu bebek muhallebisi karışımı

Bebe Bisküvili Doyurucu Bebek Muhallebisi Tarifi İçin Malzemeler

5 Adet Bebe Bisküvisi

1 Su Bardağı Su

4 Tatlı Kaşığı Bebek Devam Sütü

2 Tatlı Kaşığı Pirinç Unu

1 Yumurtanın Sarısı

3-4 Yemek Kaşığı Sıcak Su

Bebe Bisküvili Doyurucu Bebek Muhallebisi Tarifi Nasıl Yapılır?

Doyurucu Bebek Muhallebisi Yapılışı:

Su, pirinç unu ve yumurta sarısını bir tavada karıştırarak pişirin. Ayrı bir kapta Bebek Bisküvilerinin üzerine sıcak su dökün ve çatalla ezin. Üzerine toz haldeki bebek devam sütünü ekleyin ve karıştırın. Bisküvili karışım ve muhallebiyi birleştirip bebeğinize servis edin.

Pirinç unlu bebek muhallebisi karışımı

Hazırlanışı

Elma cam rendede püre haline getirilir. Tüm malzemeler muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir. Yeterli kıvama gelince ateşten alınır ve ılık hale getirilir. Ilındıktan sonra anne sütü eklenir.

Pirinç unlu bebek muhallebisi tarifi

Malzemeler

2 çorba kaşığı pirinç unu

2/3 su bardağı su

1/3 anne sütü

Hazırlanışı

Oda sıcaklığındaki su ile pirinç unu bir kaba koyulur. Orta ateşte karıştırarak bebek muhallebisi kaynama noktasına getirilir. Kaynamaya başladıktan sonra altı kısılır ve 5-8 dakika kadar pişirilir. Ocaktan alınır ve soğuması beklenir. Anne sütü eklenir. Karışım hazırdır. Afiyet oslun.