  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Bebe bisküvili doyurucu bebek muhallebisi | Pirinç unlu bebek muhallebisi karışımı
Kadın - Aile

Bebe bisküvili doyurucu bebek muhallebisi | Pirinç unlu bebek muhallebisi karışımı

Bebeğinizin bayılacağı birbirinden lezzetli ve pratik muhallebi tarifleri

Yeniakit Publisher
2022-06-14 14:02:00 - 2022-06-14 14:05:32
Bebe bisküvili doyurucu bebek muhallebisi | Pirinç unlu bebek muhallebisi karışımı

Bebe Bisküvili Doyurucu Bebek Muhallebisi Tarifi İçin Malzemeler

  •  5 Adet Bebe Bisküvisi
  • 1 Su Bardağı Su
  • 4 Tatlı Kaşığı Bebek Devam Sütü
  • 2 Tatlı Kaşığı Pirinç Unu
  • 1 Yumurtanın Sarısı
  • 3-4 Yemek Kaşığı Sıcak Su

Bebe Bisküvili Doyurucu Bebek Muhallebisi Tarifi Nasıl Yapılır?

Doyurucu Bebek Muhallebisi Yapılışı:

Su, pirinç unu ve yumurta sarısını bir tavada karıştırarak pişirin. Ayrı bir kapta Bebek Bisküvilerinin üzerine sıcak su dökün ve çatalla ezin. Üzerine toz haldeki bebek devam sütünü ekleyin ve karıştırın. Bisküvili karışım ve muhallebiyi birleştirip bebeğinize servis edin.

Pirinç unlu bebek muhallebisi karışımı

Hazırlanışı

Elma cam rendede püre haline getirilir. Tüm malzemeler muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir. Yeterli kıvama gelince ateşten alınır ve ılık hale getirilir. Ilındıktan sonra anne sütü eklenir.

Pirinç unlu bebek muhallebisi tarifi

Malzemeler

  • 2 çorba kaşığı pirinç unu
  • 2/3 su bardağı su
  • 1/3 anne sütü

Hazırlanışı

Oda sıcaklığındaki su ile pirinç unu bir kaba koyulur. Orta ateşte karıştırarak bebek muhallebisi kaynama noktasına getirilir. Kaynamaya başladıktan sonra altı kısılır ve 5-8 dakika kadar pişirilir. Ocaktan alınır ve soğuması beklenir. Anne sütü eklenir. Karışım hazırdır. Afiyet oslun.

 

Bereketli gübek tatlı tarifi nasıl yapılır? Pratik ve nefis
Bereketli gübek tatlı tarifi nasıl yapılır? Pratik ve nefis

Kadın - Aile

Bereketli gübek tatlı tarifi nasıl yapılır? Pratik ve nefis

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23