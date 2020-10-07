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Aktüel "Beatles" lakaplı 2 İngiliz DEAŞ militanı ABD'de yargılanacak
Aktüel

"Beatles" lakaplı 2 İngiliz DEAŞ militanı ABD'de yargılanacak

ABD Adalet Bakanlığı, söz konusu militanların bugün ABD'ye ulaşacağını ve idam cezası olmaksızın yargılanacaklarını bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 19:00:05 -
"Beatles" lakaplı 2 İngiliz DEAŞ militanı ABD'de yargılanacak

WASHINGTON (AA) - ABD Adalet Bakanlığı, "Beatles" olarak bilinen ve bazı Amerikalıları infaz etmekle suçlanan DEAŞ militanı 2 İngiliz'in bugün ABD'ye ulaşacağını ve ardından yargı sürecinin başlayacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığı yetkilileri düzenledikleri basın toplantısında, 2019 yılından bu yana Suriye'de ABD gözetiminde tutulan DEAŞ militanı 2 İngiliz'in bugün ABD'ye ulaşacağını bildirdi.

Alexanda Kotey ve El Shafee Elsheikh adlı iki zanlının yargı sürecinin en hızlı şekilde başlayacağını belirten Adalet Bakan Yardımcısı John Demers, bu kişiler tarafından öldürüldüğüne inanılan 4 Amerikalıyı bugün bir kez daha andıklarını dile getirdi.

Demers, gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff'un yanı sıra yardım görevlileri Kayla Mueller ve Peter Kassig'in infaz edilmesine ilişkin yargı sürecinden adil bir sonuç çıkacağını ve kurbanların ailelerinin acılarının bir nebze azalmasını umduklarını vurguladı.

ABD, geçen yıl ekim ayında Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan 2 DEAŞ militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine almıştı. İngiltere söz konusu kişileri vatandaşlıktan çıkarmıştı.

ABD Adalet Bakanı William Barr, ağustos ayında yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin mahkemeden idam cezası alsalar bile bu cezanın uygulanmayacağını bildirmişti.

ABD'li gazeteci James Foley'nin 2014 yılında başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer Amerikan vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan Kotey ile Elsheikh, El-Hol Kampı'ndan çıkarılıp geçen yıl Irak'taki bir ABD üssüne transfer edilmişti.

Söz konusu militanlar, İngiliz aksanıyla konuşmaları sebebiyle "Beatles" lakabıyla da tanınıyordu.

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