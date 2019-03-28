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BDDK'nın kuyumda 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi

Kurul kararı ile taksit yasağına tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresi dört aya çıkarıldı

28 Mart 2019 Perşembe 18:29
BDDK'nın kuyumda 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK),taksit yasağınatabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar içintaksitlendirme süresinin dört aya çıkarılmasına ilişkin düzenlemesi yürürlüğe girdi.

BDDK açıklamasında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27 Mart 2019 tarihli ve 8314 sayılıKararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesininyedinci fıkrası uyarınca, 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile taksit yasağınatabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar içintaksitlendirme süresinin dört aya çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:29
  1. BDDK

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