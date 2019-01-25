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BDDK'dan yönetmelik değişikliği

Kredi kartı borçlarının ödenmesi amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırı 60 ay olarak uygulanacak- Konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı yüzde 80'i, Enerji Kimlik Belgesi bulunan; enerji performansı A sınıfı olan konutlar için yüzde 90'ı, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için yüzde 85'i aşamayacak- Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olanlar için yüzde 75'i geçemeyecek

25 Ocak 2019 Cuma 11:47
BDDK'dan yönetmelik değişikliği

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte bazı düzenlemelere gidildi.

BDDK'nın, "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik"i Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

İlgili yönetmeliğin amaç ve kapsam ile tanımlar kısmında değişiklik ve eklemeler yapıldı. Aynı yönetmeliğin ikinci bölümü, üçüncü bölümü ve beşinci maddesinin başlığında değişikliğe gidilerek bazı fıkralar eklendi.

Yönetmeliğin konut ve taşıt kredilerinde teminat oranlarına ilişkin hükümlerinde de değişiklik yapıldı. Buna göre tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı yüzde 80'i aşamaz. Bu oran, Enerji Kimlik Belgesi bulunan; enerji performansı A sınıfı olan konutlar için yüzde 90'ı, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için yüzde 85'i aşamayacak.

Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olanlar için yüzde 75'i aşamayacak. Bu oran, nihai fatura değeri 120 bin TL'yi aşan binek araçlarda, bedelin 120 bin TL'sine kadar olan kısmı için yüzde 75, 120 bin TL'nin üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanacak. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınacak.


- Kredi kartı borçlarının ödenmesi amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırı 60 ay


İlgili yönetmeliğin "kredi sınırlamalarına tabi olmayan işlemler" maddesinde de değişiklik yapıldı. Buna göre sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazine'ye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'ye ve merkezi yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerine ait bankalara kullandırılan krediler, bankacılık kanun ile belirlenen "kredi sınırları"na dahil olmayacak.

Bankacılık kanununda yer alan "kredi sınırlamalarına dahil olmayan işlemler" başlıklı 55. madde uyarınca, bankalarının risk grubuna kullandırılan kredilerin hesabında, yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen finansman ortaklıkları dikkate alınmayacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile kredi kartı borçlarının ödenmesi amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırı 60 ay olarak uygulanacak. Kredi kartı borcunun başka bir bankada bulunması durumunda kredi, borcun ödenmesini teminen ilgili bankaya ödeme yapılması suretiyle kullandırılacak.

Bu yönetmeliğin 1 ila 6'ncı maddeleri 1 Nisan 2019'da ve 9'uncu maddesi 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecekken, diğer maddeleri bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:47
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