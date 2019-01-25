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BDDK'dan yönetmelik değişikliği

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklik yürürlüğe girdi

25 Ocak 2019 Cuma 09:16
BDDK'dan yönetmelik değişikliği

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkındaki yönetmelikte değişikliğe gitti.

BDDK'nın, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte yaptığı değişiklik, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte değiştirilen madde şöyle:

"Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz.

Bu oran, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk lirasını aşan binek araçlarda, bedelin yüz yirmi bin Türk lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, yüz yirmi bin Türk lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır."


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 09:16
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