  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye alçak teklif: Orada doğalgaz aramayı bırakın sizi kabul edelim

Adana İncirlik üssünde Stratejik değişim! Üs komutanlığıydı Ana Jet üs komutanlığı oldu… Peki ama neden?

Beşiktaş'ın yeni bombası Juventus'tan! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü

Hindistan'dan hiç beklenmedik karar! Ülkenin can damarını Türklere emanet ettiler

İran İsrail’e saldırmış sadece bir Arap yaralanmıştı. Şimdi de İsrail’den İran’a misilleme! Biz bu filmi çok izleriz

Konut kredisi kullanacaklar dikkat! Faizler daha da artar mı?

Seçim sonrası beklenen anket açıklandı! Hangi partiden CHP’ye ne kadar oy geçti?

Ahmet Davutoğlu: Bakanları açıklayalım! Kılıçdaroğlu hakkında ne söyledi?

Barış diplomasisinde Türkiye vurgusu! Hamas teklifini sundu: İşte 3 aşamalı süreç!

İhsan Şenocak'tan Uğur Dündar açıklaması! 'Kadının beyanı esastır' diyenler ne zaman devreye girecek?
Ekonomi BDDK'dan yeni mevduat kararı! Limit yükseldi
Ekonomi

BDDK'dan yeni mevduat kararı! Limit yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-04-19 10:25:45 - 2024-04-19 10:25:44
BDDK'dan yeni mevduat kararı! Limit yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar belirleyen yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDKK), mevduat ve katılım fonunun kabulünde usul ve esasları belirleyen yönetmelikte değişikliğe gitti.

250 LİRADAN 1000 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

BDDK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurul, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 2018'den beri "250 lira" olarak uygulanan tutarın "1000 lira" olarak güncellenmesine karar verdi.

Açıklamaya göre, kararın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Kuruluş Birliklerine duyurulması ve kurumun internet sitesinde yayımlanması kararlaştırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BDDK’dan KKTC ilişkin taksit kararı! Ulusal hava yolu şirketlerinden ve tarih severlerden tepki almıştı! Duyurdular
BDDK’dan KKTC ilişkin taksit kararı! Ulusal hava yolu şirketlerinden ve tarih severlerden tepki almıştı! Duyurdular

Aktüel

BDDK’dan KKTC ilişkin taksit kararı! Ulusal hava yolu şirketlerinden ve tarih severlerden tepki almıştı! Duyurdular

Kredi kullananlar dikkat! BDDK'dan kısıtlama geldi
Kredi kullananlar dikkat! BDDK'dan kısıtlama geldi

Ekonomi

Kredi kullananlar dikkat! BDDK'dan kısıtlama geldi

BDDK’dan önemli yönetmelik değişikliği: Yer alan o maddeler ortaya çıktı!
BDDK’dan önemli yönetmelik değişikliği: Yer alan o maddeler ortaya çıktı!

Gündem

BDDK’dan önemli yönetmelik değişikliği: Yer alan o maddeler ortaya çıktı!

BDDK o iki banka için kredi kartı ve banka kartı için onay verdi! Resmi Gazete'de yayımlandı...
BDDK o iki banka için kredi kartı ve banka kartı için onay verdi! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Ekonomi

BDDK o iki banka için kredi kartı ve banka kartı için onay verdi! Resmi Gazete'de yayımlandı...

BDDK'dan kredi düzenlemesi! Piyasaya nasıl yansır?
BDDK'dan kredi düzenlemesi! Piyasaya nasıl yansır?

Gündem

BDDK'dan kredi düzenlemesi! Piyasaya nasıl yansır?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23