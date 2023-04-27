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Ekonomi BDDK'dan Togg hamlesi! Alınan karar açıklandı
Ekonomi

BDDK'dan Togg hamlesi! Alınan karar açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-04-27 21:19:00 -
BDDK'dan Togg hamlesi! Alınan karar açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi alt sınırlarının yükseltildiğini açıkladı.

BDDK yerli elektrikli araçlar için kredi alt sınırlarını yükseltti. 900 bin lira ve altında olan elektrikli araçların yüzde 70'inde kadar 48 ay vadede kredi kullanılabilecek.

Kurumun aldığı karara göre, fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 70'i oranında 48 ay vade ile kredi verilebilecek.

900 bin lira ile 1,8 milyon TL arası araçlarda yüzde 50 oranında kredi ve 36 ay vade,

1,8 ile 2,2 milyon TL arası araçlarda yüzde 30 kredi ve 24 ay vade,

2,2 ile 2,8 milyon TL arası araçlarda ise yüzde 20 kredi, 12 ay vade kulllanabilecek.
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