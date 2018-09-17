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BDDK'dan swap işlemleriyle ilgili duyuru

Yüzde 25 sınırlamasına dahil edilen işlemlerin hesaplamasında 90 ile 360 gün vadeli işlemlerin yüzde 75, 360 gün ve üzeri vadeli işlemlerin ise yüzde 50 oranında dikkate alınacağını belirtti.

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:43
BDDK'dan swap işlemleriyle ilgili duyuru

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan ( BDDK) yeni bir swap düzenlemesi geldi. Yapılan duyuruya göre bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyeceği, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı daha önce kararlaştırılmıştı.

Açıklamada bu defa, yüzde 25 sınırlamasına dahil edilen işlemlerin hesaplamasında 90 ile 360 gün vadeli işlemlerin yüzde 75, 360 gün ve üzeri vadeli işlemlerin ise yüzde 50 oranında dikkate alınmasının uygun bulunduğu belirtildi.

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:43
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