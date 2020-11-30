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Ekonomi BDDK'dan önemli karar! Yükseltildi
Ekonomi

BDDK'dan önemli karar! Yükseltildi

BDDK'dan yapılan açıklamada, 'Bankaların yurt dışı işlemlerinde yasal özkaynaklarının %0,5 sınırlandırılması yerine %2,5 olarak yeniden belirlenmesine karar verildi' denildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:37:00 - 2020-11-30 11:12:56
BDDK'dan önemli karar! Yükseltildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların yurt  dışı işlemlerinde yasal özkaynaklarının %0,5 sınırlandırılması yerine %2,5 olarak yeniden belirlenmesine karar verdi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"05.05.2020 tarihli Basın Açıklaması ile de duyurulduğu üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun(Kurul) 05.05.2020 tarihli  ve 9010 sayılı Kararı ile Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona  tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları  ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik  finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL  kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal  özkaynaklarının %0,5’i ile sınırlandırılmasına karar verilmişti.

Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 27.11.2020  tarihli ve 9273 sayılı Kararı ile, piyasaların etkin çalışmasına  yönelik olarak, söz konusu sınırlamanın,

%0,5 yerine %2,5 olarak yeniden belirlenmesine ve Bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara tanımladıkları gün içi (overdraft) TL kredi imkânının bu sınırlamaya  tabi olmamasına karar verilmiştir."

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