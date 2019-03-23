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BDDK’dan manipülatif döviz alımına yönelten bankalara inceleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) müşterilerini döviz kurları ile ilgili olarak yanıltıcı ve yönlendirici bir şekilde döviz alımına teşvik eden bankalarla ilgili şikayetleri değerlendirerek inceleme başlattı.

23 Mart 2019 Cumartesi 20:35
BDDK’dan manipülatif döviz alımına yönelten bankalara inceleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) müşterilerini döviz kurları ile ilgili olarak yanıltıcı ve yönlendirici bir şekilde döviz alımına teşvik eden bankalarla ilgili şikayetleri değerlendirerek inceleme başlattı.


BDDK’dan yapılan yazılı açıklamada, müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına teşvik ettiklerine yönelik şikayetlerin incelenmesi sonucunda bazı bankalar hakkında soruşturma başlattığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklama şu ifadeler yer aldı:


“Son dönemde bazı bankaların müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair kurumumuza yoğun şikayetler ulaşmıştır.


Konu hakkında kurumumuzca inceleme ve soruşturma başlatılmış olup ilgililer hakkında gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir. İletilecek tüm bilgi ve şikayetler kurumumuzca yakından takip edilip değerlendirilecektir.”



“JP Morgan da soruşturuluyor”


Öte yandan, yapılan diğer açıklamada ise JP Morgan hakkında da inceleme başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“22 Mart 2019 tarihinde JP Morgan tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı ve manipülatif içeriği sebebiyle finansal piyasalarda oynaklığa ve özellikle ülkemiz bankalarının itibar ve değer kaybına yol açtığı hususunda kurumumuza iletilen yoğun şikayetler kapsamında adı geçen kurum hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli idari ve hukuki süreç yürütülecektir.”

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 20:35
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