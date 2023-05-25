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Gündem BDDK'dan Ekrem İmamoğlu'na yalanlama! 'Pazartesi' gününe işaret ederek manipülasyona kalkışmıştı...
Gündem

BDDK'dan Ekrem İmamoğlu'na yalanlama! 'Pazartesi' gününe işaret ederek manipülasyona kalkışmıştı...

Yeniakit Publisher
2023-05-25 08:53:00 -
BDDK'dan Ekrem İmamoğlu'na yalanlama! 'Pazartesi' gününe işaret ederek manipülasyona kalkışmıştı...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) Ekrem İmamoğlu'nun 'Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği bir süreç istemiyorsak' sözlerine yalanlama geldi. BDDK'dan yapılan açıklamada, bankaların ve sektörün dün olduğu gibi bugün de BDDK'nın gözetimi ve denetimi altında güçlü ve sağlam likidite ile finansal rasyolara sahip bir şekilde yoluna devam ettiği kaydedildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bankalar hakkında beyan edilen, bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

BDDK'nın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bankalarımız hakkında beyan edilen, bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup bu tur mesnetsiz ve gerçeğe aykırı açıklamalara itibar edilmemesi, yayınlarda yer verilmesinin bankacılık mevzuatı çerçevesinde açıkça suç teşkil ettiğinin bilinmesi ve bu açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bankaların ve sektörün dün olduğu gibi bugün de BDDK'nın gözetimi ve denetimi altında güçlü ve sağlam likidite ile finansal rasyolara sahip bir şekilde yoluna devam ettiği kaydedildi.

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Yorumlar

M. Nuna

Ustasından her türlü yalanı, manevrayı, iftirayı bir güzel öğrenmiş. Bu birikimle partiyi de ele geçirirse ne ala. Geçiremezse belediye seçimlerinde İstanbul halkı onu ummadığı bir cevap verecek. Birkaç ay kaldı.

Şamil

Yunan uşağı aşağılık ekrem hepiniz birden kanalizasyon çukuruna düşmüssünüz çıkmak içinde her haltı yiyorsunuz.Kininizle geberin
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