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BDDK'dan "borçların yapılandırılması yönetmeliğinde" değişiklik

Yeni yönetmelikle finansal yeniden yapılandırmanın borçlunun makul bir süre içinde borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanabilmesi amacıyla yapılacak- Bu amaç dışında temdit, taksitlendirme, teminata bağlama, ilave kredi kullandırma ve sair yöntemlerle gerçekleştirilen diğer refinansman işlemleri çerçeve anlaşmaları ve bu anlaşmalar uyarınca düzenlenen sözleşmeler kapsamında değerlendirilmeyecek

12 Eylül 2019 Perşembe 16:50
BDDK'dan "borçların yapılandırılması yönetmeliğinde" değişiklik

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeniden finansal yapılandırmanın borçlunun makul bir süre içinde borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanabilmesi amacıyla yapılabileceğini bildirdi.

BDDK'nın "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik"inde değişiklikler içeren yeni yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklik kapsamında yönetmeliğin, amaç, dayanak ve tanım bölümlerinde yer alan maddelerde değişikliğe gidildi. Düzenleme ile "Alacaklı kuruluşlar" tanımına "borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yurt dışında kurulu bankalar ve finansal kuruluşlar, Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan çok taraflı bankalar ve kuruluşlar, alacak tahsiline yönelik olarak bu alacaklılar tarafından kurulacak özel amaçlı şirketler ile aynı amaçla Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları" eklendi.

Düzenleme ile "borçlu" tanımı eklenen madde, yeni yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

"Borçlu; Sigortacılık Kanunu, 6361 sayılı Kanun, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile yatırım ortaklıkları hariç 6362 sayılı Kanunun 35'inci maddesine tabi kuruluşlar dışında kalan Türkiye'de kurulu şirketleri ifade eder."


- "Yapılandırma geri ödeme kabiliyeti kazanabilme amacıyla yapılır"


Yapılan değişiklik kapsamında yönetmeliğin, finansal yeniden yapılandırmanın kapsamı bölümünde yer alan maddede düzenlemeye gidildi. Düzenleme ile yeniden yapılandırmada yapılamayacak işlemler eklenen madde, yeni yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

"Finansal yeniden yapılandırma, kanun ve bu yönetmelik hükümleri ile belirlenen kapsam, usul ve esaslar dâhilinde borçlunun makul bir süre içinde borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanabilmesi amacıyla yapılır. Bu amaç dışında temdit, taksitlendirme, teminata bağlama, ilave kredi kullandırma ve sair yöntemlerle gerçekleştirilen diğer refinansman işlemleri yapılan çerçeve anlaşmaları ve bu anlaşmalar uyarınca düzenlenen sözleşmeler kapsamında değerlendirilmez.

Kanunun geçici 32'nci maddesinin yürürlük tarihi öncesinde imzalanan çerçeve anlaşmaları dışında gerçekleştirilen yeniden yapılandırmalar, bu yönetmeliğe göre yapılan çerçeve anlaşmaları ve bu anlaşmalar uyarınca düzenlenen sözleşmeler kapsamında dikkate alınmaz."


- Çerçeve anlaşmaları hükümlerinde değişiklik


Yönetmeliğin "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları"na ilişkin hükümlerin belirlendiği maddede değişiklik yapıldı.

Buna göre "Alacaklar, Birlik tarafından Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin görüşleri de alınmak suretiyle hazırlanacak çerçeve anlaşmaları kapsamında ve bu anlaşmaların Kurul tarafından onaylandığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine bağlanmak şartıyla yeniden yapılandırılabilir. İki yıllık süreyi uzatmaya Kurul yetkilidir." maddesi yeni yönetmelikte şöyle değişti:

"Alacaklar, Birlik tarafından Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin görüşleri de alınarak hazırlanan çerçeve anlaşmaları kapsamında ve bu anlaşmaların Kurul tarafından onaylanmasını takiben finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine bağlanmak suretiyle yeniden yapılandırılabilir."

Aynı maddeye göre borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yurt dışında kurulu bankalar ve finansal kuruluşlar ile Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan çok taraflı bankalar ve kuruluşların finansal yeniden yapılandırma sürecine katılmalarına ilişkin usul ve esaslar çerçeve anlaşmalarıyla belirlenecek. Bunlar, talepleri halinde alacaklı kuruluşların rızasına ve kabul nisaplarına bağlı olmaksızın finansal yeniden yapılandırmaya dahil olabilecek.

Sözleşmelere alacaklı kuruluşlar dışında kalan alacaklıların da taraf sıfatıyla katılabilmesinin şartları ile sözleşmelerin feshine ve fesih halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin hususlar da çerçeve anlaşmalarında düzenlenecek.

Yönetmeliğin "sözleşmeler" hükmünün yer aldığı madde de "Finansal yeniden yapılandırma süreci başlatılan borçlulara, imzalanan sözleşmelere ve bu kapsamda yapılan işlem ve gelişmelere ilişkin BDDK'ca gerekli görülebilecek bilgiler, talep edilen süre, şekil ve içerikte BDDK'ya gönderilir." şeklinde değiştirildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:50
  1. BDDK
  2. yeniden yapılandırma
  3. Yönetmelik

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