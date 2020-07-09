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BDDK’dan bankalara ‘Öteleme taleplerini karşılayın’ uyarısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), coronavirüs salgını sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:34:00 -
BDDK’dan bankalara ‘Öteleme taleplerini karşılayın’ uyarısı

BDDK, banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusunda 11 maddelik talimat hazırladı. Kurum, ilgili kuruluşlardan, bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme taleplerinin karşılanmasını ve ötelenen nakit akışları için güncel piyasa koşullarına uygun fiyatlama yapılmasını istedi.

BDDK, kredi kartı aidatları için kolaylık sağlanmasını da talep etti. BDDK, bu kapsamda kredi kartı aidat tahsilatına itiraz eden müşterilerin talebi doğrultusunda tahsilatın geçici bir süreyle ertelenmesini istedi.


Yeni Akit Gazetesi
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