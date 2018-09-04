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BDDK uyardı! Dolandırıcıların bu taktiğine dikkat

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte banka reklamlarıyla ilgili açıklama yaptı. BDDK site bağlantıları içeren bu reklamlarla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

04 Eylül 2018 Salı 18:19
BDDK uyardı! Dolandırıcıların bu taktiğine dikkat

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı sosyal medya platformlarında özellikle banka müşterilerini hedef alan sahte banka site bağlantılarını içeren reklamlar için banka müşterilerini uyardı.

BDDK'nin internet sitesinden yaptığı açıklamada, son dönemde bazı sosyal medya platformlarında (twitter, instagram, facebook vb) özellikle banka müşterilerini hedef alan sahte banka site bağlantılarını içeren reklamların arttığının görüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu reklamların, banka logosu ve görselleri kullanılarak hazırlanan gerçek banka reklamı izlenimi uyandıran bağlantılara erişim sağladığı belirtildi.

Banka müşterisi sosyal medya kullanıcılarına banka tarafından düzenlenmiş gibi görünen hediye çekilişi kampanyasına katılım, kredi kartı puan kampanyasına katılım veya kolay kredi kullanımı gibi cezbedici ama gerçek olmayan vaatlerin sunulduğuna dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlgili reklamlar tıklandığında sahte sitelere yönlendirilen kullanıcılardan isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep edilmektedir. Sonrasında bu bilgiler kullanıcıların hesaplarından para çekmeye yönelik dolandırıcılık eylemlerinde kullanılmaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında ve bu çerçevede banka müşterilerinin sosyal medya platformlarında yer alan söz konusu reklamlara tıklayarak ulaştıkları sitelere kişisel bilgilerini girmemesinin hatırlatılmasında fayda mülahaza edilmektedir."   

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 18:19
  1. BDDK
  2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

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