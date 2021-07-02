BDDK tarafından kabul edilmeyen faizsiz konut, taşıt finansmanı veren şirketler hangileri?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), itibarıyla tasarruf finansman şirketlerinden 23'ünün tek başına, 12'sinin ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere toplam 35 şirketin intibak başvurusunda bulunmuştu.

Kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen 'tasarruf finansman' sistemine ilişkin yasanın dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Böylece faizsiz finansman şirketleri resmen yasal alt yapıya kavuştu. Son dakika haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. BDDK'nın tasfiyesine karar verdiği 21 şirket arasında İktisatevim, Vizyonevim, Doğruevim, Finansevim, Birikimevim, Finalevim, Yaşamevim, İhtiyaçevim gibi şirketler de var. İşte tasfiye edilen o firmaların listesi

BDDK tarafından tasfiyesine karar verilen şirketler şunlar:

1 İKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

2 VİZYON EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş-

3 DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

4 FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

5 BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

6 FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV ORGANİZASYON A.Ş.

7 YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

8 HH AYDIN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

9 İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10 VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

11 İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

12 İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.

13 DESTEKEVİM GAYRİMENKUL İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET A.Ş.

14 GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

15 DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş.

16 ÖNCEEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş.

17 MOREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV ENERJİ ORGANİZASYON VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.

18 HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE TİCARET A.Ş.

19 GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE ORGANİZASYON A.Ş.

20 BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON İLETİŞİM OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

21 TASARRUF ORGANİZASYON VE GAYRİMENKUL PAZARLAMA A.Ş.

BDDK'ya intibak başvurusunda bulunan şirketler şunlardı:

1- UMUTEVİM YATIRIM ORG. A.Ş (İNTİBAK)

2- FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş (İNTİBAK)

3- EMİN EVİM EMİN OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş (İNTİBAK)

4- KATILIMEVİM OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

5- MESKENFİNANS GAYRİMENKUL YATIRIM ORG. SAN. VE TİC. A.Ş (İNTİBAK)

6- KUMBARAEVİM ORG. VE GAYRİMENKUL PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

7- BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORG. A.Ş. (İNTİBAK)

8- İMECE YATIRIM ORG. A.Ş. (İNTİBAK)

9- YENİEVİM TASARRUFU GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

10- FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

11- FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTO. ORG. A.Ş. (İNTİBAK)

12- YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş. (İNTİBAK)

13- ÖNCEEVİM GAYRİMENKUL OTO. PAZ. SAN. TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

14- TASARRUF ORG. VE GAYRİMENKUL PAZ. A.Ş. (İNTİBAK)

15- İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş (İNTİBAK)

16- GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

17- HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTO. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

18- İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş. (İNTİBAK)

19- DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş (İNTİBAK)

20- NAREVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

21- MOREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ENER. ORG. VE PAZ. TİC. A.Ş. (İNTİBAK)

22- SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. (İNTİBAK)

23- DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORG. A.Ş. (İNTİBAK)

24- İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTO. PAZ. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK - Varlıkevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

25- VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş. (İNTİBAK - Varlıkevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

26- İKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş. (İNTİBAK İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

27- PAMUK EVİM ORG. GAYRİMENKUL OTO. İNŞ. MÜH. MİM. TUR. KAT. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

28- VİZYONEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. PAZ. SAN. TİC. A.Ş (İNTİBAK İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

29- EZOGELİN TASARRUF GAYRİMENKUL YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

30- BİREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş (İNTİBAK Birevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Org. Paz. ve Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

31- ÇÖZÜM TASARRUF ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK Birevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Org. Paz. ve Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

32- BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORG. İLET. OTO. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. ve Org. A.Ş. çatısı altında devir suretiyle)

33- GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. VE ORG. A.Ş (İNTİBAK Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. ve Org. A.Ş. çatısı altında devir suretiyle)

34- DESTEKEVİM GAYRİMENKUL İNŞ. TAAH. OTO. ORG. SAN. TİC. A.Ş. (İNTİBAK Destekevim Gayrimenkul İnş. Taah. Oto. Org. San. Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

35- GÜVENCE TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. (İNTİBAK Destekevim Gayrimenkul İnş. Taah. Oto. Org. San. Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)