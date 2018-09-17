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BDDK, swap işlemlerinin oranlarını yükseltti!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yüzde 25 sınırlamasına dahil edilen swap ve benzeri işlemlerin hesaplanmasında 90 ile 360 gün vadeli işlemlerin yüzde 75, 360 gün ve üzeri vadeli işlemlerin ise yüzde 50 oranında dikkate alınacağını duyurdu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 18:38
BDDK, swap işlemlerinin oranlarını yükseltti!

BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyeceği, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı daha önce kararlaştırılmıştır.

"Bu defa, yüzde 25 sınırlamasına dahil edilen işlemlerin hesaplamasında 90 ilâ 360 gün vadeli işlemlerin yüzde 75, 360 gün ve üzeri vadeli işlemlerin ise yüzde 50 oranında dikkate alınması uygun bulunmuştur."

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 18:38
  1. BDDK
  2. Swap işlemler
  3. dikkate alınacak oranlar
  4. oranlar yükseldi

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