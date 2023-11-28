BDDK o iki banka için kredi kartı ve banka kartı için onay verdi! Resmi Gazete'de yayımlandı...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) Türkiye Emlak Katılım Bankası onay aldı. Bu onayla birlikte banka, kredi kartı ve banka kartı sistemlerini kurma adımını atacak. Kararı aldı.
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Bankası’na kredi ve banka kartı sistemi kurma yetkisi verdi. Bu karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Bankaya, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu çerçevesinde kart çıkarma ve üye iş yeri anlaşması yapma izni verildi.
BDDK kararları Resmi Gazete’de
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ’ye kredi ve banka kartı sistemi kurma izni verdi. Bu karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bankaya, kredi ve banka kartı sistemlerini kurma, kart çıkarma ve üye iş yeri anlaşmaları yapma yetkisi verildi. Alınan bu kararlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na dayanarak gerçekleşti.
Ayrıca, BDDK, mevduat bankası olarak faaliyet gösteren Adabank AŞ’nin niteliğini katılım bankası olarak değiştirme izni verdi. Bu karar da Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında duyuruldu. Adabank’a, katılım fonu kabulü ve finansal kiralama işlemleri yapma yetkisi verilirken, mevduat kabulü izni iptal edildi. Söz konusu bu kararlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre alındı.
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