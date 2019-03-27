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BDDK Başkanı Akben: "Kuyumculukta işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit düzenlemesi yapacağız."

27 Mart 2019 Çarşamba 12:01
BDDK Başkanı Akben: "Kuyumculukta işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit düzenlemesi yapacağız."

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:01
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