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Ekonomi BDDK, bankaların türev işlem limitlerini yükseltti
Ekonomi

BDDK, bankaların türev işlem limitlerini yükseltti

Bankaların yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2'den yüzde 5'e yükseltildi - Söz konusu oran, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5'ten yüzde 10'a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 09:56:18 -
BDDK, bankaların türev işlem limitlerini yükseltti

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırdı.

BDDK'dan yapılan duyuruya göre, son dönemde atılan normalleşme adımlarının devamı niteliğinde olmak üzere, bankaların türev işlem limitleri yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, bankaların konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı artırıldı.

Böylece söz konusu oran, vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2'den yüzde 5'e, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5'ten yüzde 10'a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltildi.

Öte yandan oranlara ilişkin Kurul'un 25 Eylül'de duyurduğu diğer hususların ise geçerli olacağı bildirildi.

Kurul, 25 Eylül'de oranların günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağını, opsiyon işlemlerinin hesaplamada delta eşdeğeri ile dikkate alınacağını, valör tarihi işlem tarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev işlemlerin hesaplamada valör tarihi itibarıyla dikkate alınacağını, mevcut aşımlar giderilinceye kadar aşım bulunan vade aralığında işlem yapılmayacağını ve her ne sebeple olursa olsun söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce bozulmak istenilmesi veya vadesinin uzatılmasının istenilmesi durumunda kurumun yazılı onayının alınması yönünde karar alındığını duyurmuştu.

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