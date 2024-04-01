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Gündem BBP'nin kazandığı tek il dikkat çekti!
Gündem

BBP'nin kazandığı tek il dikkat çekti!

Yeniakit Publisher
2024-04-01 00:17:00 -
BBP'nin kazandığı tek il dikkat çekti!

Büyük Birlik Partisi (BBP), kesin olmayan sonuçlara göre merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatından sonra yeniden Sivas’ta belediye başkanlığını kazandı.

Sivas’ta resmi olmayan sonuçlara göre BBP Belediye Başkan adayı Adem Uzun seçimi kazandı.

BBP'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının ardından belediye başkanlığını Büyük Birlik Partisi 2009-2014 yılları arasında yönetti.

Ardından Sivas Belediyesi iki dönem yeniden AK Partili başkanlar tarafından yönetildi.

Sivas, bugünkü seçimlerde yeniden Büyük Birlik Partisi’ne geçmiş oldu.
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