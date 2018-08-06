BBP'nin idam çıkışına AK Parti'den yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV'de katıldığı canlı yayında, AK Parti'deki kongre hazırlıkları ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 6. Büyük Olağan Kongre'de partide ne gibi değişikliklerin olacağının sorulması üzerine Yazıcı, çok genç bir parti olduklarını ama Türkiye'yi 16 yıldır tek başlarına yönettiklerini anımsattı. Yazıcı, çok özgün, icraatın merkezine bireyi, siyasetin merkezine milleti alan, millete yaslanan bir parti olduklarını söyledi. Partinin omurgasının sağlıklı, güçlü, dinamik, üretken olması için kongre süreçlerini özenle inşa ettiklerini anlatan Yazıcı, "Kongre süreçleri 'iş olsun' diye gerçekleştirilen, yasanın öngördüğü sürelerde toplanıp dağılan platformlar değil. Biz bu kongrelerde mutlaka çok zengin beşeri kaynağımızı hedeflerimize varmada en üretken ekiplerle takviye ederiz." diye konuştu.



Yazıcı, kongre ile partinin yetkili kurullarında, karar organlarında değişikliklerin olacağını, yenilenirken gençlere ve kadınlara alan açacaklarını ama asla tecrübeyi, birikimi, hafızayı da yok saymayacaklarını aktardı.

İDAM TARTIŞMALARI



Yazıcı, idam tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, idamın çok boyutlu bir konu olduğunu, bu konuda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemine saygı duyduklarını, bunun doğru olduğunu aktardı. İdam konusunda karar almak için AK Parti'nin Mecliste yeterli çoğunluğa sahip olmadığını, referandum için de 360 rakamının öne çıktığını anlatan Yazıcı, şunları söyledi:



"Bütün bunlar değerlendirilir ama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Komisyon protokolünü imzalamışız, o protokolden dönüş olmamış. Ayrıca Birleşmiş Milletler üye ülkelerin imzaladığı Siyasi Haklar Sözleşmesi var. Elbette bütün bunları irdelemek gerekir ama ne olursa olsun yasalar yerlidir, millidir. Yasaların kaynağı toplumdaki algıdır, etik kurallardır, ahlaki kurallardır. Yani yasaya ruh veren, şekil veren, hedef kitlesi toplum nezdinde onu saygın hale getiren bu toplumsal algıdır. Bir toplumda bu tür talepler varsa siyaset bu taleplere karşı duyarsız kalamaz."



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin idamı Meclis gündemine getireceklerine ilişkin açıklamaları sorulması üzerine Yazıcı, "Öyle bir şey olamaz. Nihayetinde Anayasa değişiklik teklifini verebilmek için belli sayıda imza gerekli. O arkadaşımız niye öyle söyledi bilmiyorum." dedi. CHP ile idam konusunda bir görüşme olup olmayacağına ilişkin Yazıcı, şu aşamada bir görüşme durumunun olmadığını, öyle bir durumda bütün partilerle görüşülebileceğini vurguladı.