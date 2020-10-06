BBP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır’dan canlı yayında flaş açıklamalar
Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı, gazeteci yazar Remzi Çayır, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında, gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehit edilmesinin ardından Türk siyaseti ciddi manada Büyük Birlik Partisi’nin ciddi bir eksikliğini yaşadı. Merhum Yazıcıoğlu’nun şehit edilmesine yönelik sır perdesi yıllar geçmiş olmasına rağmen tam manasıyla aralanamadı.
Remzi Çayır, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.
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