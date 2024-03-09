BBP’lileri ayağa kaldıran Muhsin Yazıcıoğlu pankartı!

Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) geçtiğimiz dönem belediye başkanı seçilen Necmettin Taşçı, seçimlerin ardından AK Parti’ye geçti. Yeni partisinde de durmayan Taşçı, şimdi de Milli Yol Partisi’nden aday oldu. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarını yürüten başkan, afişlerde yeni partisinin adını kullanmasına rağmen BBP’nin kurucusu ve efsane başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun fotoğrafına da yer verdi.

Necmettin Taşçı’ya sosyal medya üzerinden tepki veren BBP Erzurum İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, “Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun iki emaneti vardır. Birincisi, Büyük Birlik Partisi, ikincisi Alperen Ocakları. 2019 yılında partimizden seçim kazanıp rücü edip AKP ye geçen, bu dönem adaylık için orada yer bulamayınca, kendisi gibi hak etmeyerek Muhsin Başkanın ismini dalda eden bir partide yer bulan ve yine şehit başkanımızı kendi ikbal ve çıkarı için kullanan kişiyi de, sebep olanları da kınıyorum. Yeter sömürdüğünüz! İnanılırlığınız yok! Muhsin başkanı; siyasi temsilcisi ve davasının neferi olarak değil, sadece bir seveni olarak yad edebilirsiniz, o da samimiyseniz! Samimiyetinizi de 2019 seçim sonrası gördük!” ifadelerini kullandı.

İşte o pankartlar:



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