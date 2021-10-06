BBP'den 'istifa edenlerle' ilgili açıklama! Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları...

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Remzi Çayır, Ankara İskitler'de bir parti binası hazırladıklarını ve partinin adının da "Milli Yol Hareketi" olacağını söylemişti. Eski BBP'li Çayır'ın açıklamaları medya kuruluşlarında, "BBP'de yol ayrımı" ifadeleri ile yer almıştı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ise Remzi Çayır ve arkadaşlarının BBP'den uzun süre önce istifa ettiklerini ifade etti.

'Önemli bir kısmı çok önceden istifa etti'

"Dün bazı basın yayın organlarında, 'Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşları BBP’den istifa ederek, ayrılarak parti kuruyorlar' şeklinde haberler çıkmıştır. Çıkan bu haberler ile ilgili olarak, kamuoyunu bilgilendirmek zarureti doğmuştur." ifadeleri ile başlayan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlgili haberlerin içeriğinde sanki çok yakın bir zamanda istifa etmişler ve yeni parti kurmak için hazırlık yapıyorlar algısı yapılmıştır. Habere konu olan parti kurma hazırlığı yaptıkları belirtilen şahısların, önemli bir kısmı çok önceden partimizden ayrılmış, gerek sosyal medya üzerinden, gerekse resmen partiden istifa etmişlerdir. Bir kısmı yapmış oldukları fiil ve açıklamaları dolayısıyla, partimizin 'disiplin kurulu' tarafından 'ihraç' edilenler ya da görevden alınanlar veya talep ettikleri halde görev verilmeyenlerdir. Bir kısmı ise 18 Ekim 2020 Tarihinde yapılan Büyük Kurultay’da aday olmuş, liste çıkarmış ve yapılan oylama neticesinde delegenin iradesine saygı görmeyerek kaybetmeyi hazmedememiş olanlardır."

'Üye sayımızıdaki artış yüzde 200'ün üzerinde'

"Büyük Birlik Partisi bir siyasi partidir ve her siyasi partide olduğu gibi istifalar da, katılımlar da olabilir." diyen Tunç, "Büyük Birlik Partisi’nde bir çatlak veya tartışma olduğu algısını yaratmaya çalışanlar, Yargıtay’ın düzenli olarak açıkladığı, partilerin üye sayıları ile ilgili istatistiklere baksalardı, 2021 yılında bütün partiler içinde üye sayısını en fazla, (yüzde 200’ün üzerinde) artıran partinin Büyük Birlik Partisi olduğunu görebilirlerdi. Yine teşkilatlanma performansı açısından da Türkiye’nin bu manada da en geniş alana yayılmış partilerinden biri olduğunu görebilirlerdi." şeklinde konuştu.



Partiden ayrılanları eleştiren (BBP) Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, şöyle devam etti:

"Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşları Büyük Birlik Partisi'nde ve Alperen Ocaklarında görev alanlar ve hiçbir şartta gemiyi terk etmeyenlerdir. Gerisi lafı güzaftan ibaret olup nezdimizde de bir itibarı yoktur. Netice itibariyle bir takım basın yayın organlarında, lanse edilmeye çalışıldığı gibi, Büyük Birlik Partisi içinde herhangi bir çatlak veya çatışma yoktur. Bu manada yapılan, yapılmaya çalışılan algı ve manipülasyonlar bizi doğru bildiğimiz yoldan ve inandığımız değerlerden asla vazgeçiremeyecektir."