BBP'den flaş talep!

Büyük Birlik Partisi (BBP), Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) yeterli puanı alan ve uzun süre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik yapan ücretli öğretmenler için 5 bin ek kadro isteğinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamada, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, her zaman öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının sesi ve sözcüsü olduğu belirtildi.

Destici'nin, öğretmen alımı mülakatlarında uygulanan haksızlıkların, adaletsizliklerin ortadan kaldırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün ilgililerle görüştüğü vurgulanan açıklamada, görüşmeler sonucunda, 2018'den beri öğretmen alımı mülakatlarında puan değişikliği olmadığı ifade edildi. Açıklamada, çok zor şartlarda ve çok düşük ücretle görev yapan ücretli öğretmenlerin durumlarının da parti tarafından aynı şekilde dile getirildiği bildirildi.

80 bine yakın ücretli öğretmenin, asgari ücretin yarısı kadar bir maaşla, haftada yaklaşık 20 saat ders vererek öğretmenlik yaptığı, bu durumun, çalışma hukukunun ruhuna aykırı olduğu, öğretmenlik mesleğine de haksızlık teşkil ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle gerekli mercilerle görüşerek, ders saati ücretlerinin yüzde yüz arttırılarak, öğretmenlerimizin ücret mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını istedik. KPSS'den yeterli puanı almış ve uzun süre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik yapmış ücretli öğretmenlerimizden ayrılan kontenjanın dışında ve atanacak öğretmenlerimizin sayısını etkilemeyecek şekilde, sayıları en fazla 5 bin olmak üzere sınırlı sayıda bir kesimin de kadroya alınmasını talep ettik. Maksadımız, meslek mensupları arasında bir adaletsizliğe neden olmak değil, çok zor şartlarda çalışan ücretli öğretmenlerimizin insanca hak ettikleri bir ücrete ve güvenceye kavuşturulmalarıdır."