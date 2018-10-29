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BBP'den flaş 'seçim' açıklaması: Tek başına gideceğiz

MHP'nin ardından BBP de yerel seçimlerde tek başına girme kararını aldı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 00:33
BBP'den flaş 'seçim' açıklaması: Tek başına gideceğiz

Büyük Birlik Partisi'nden ( BBP), yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve il başkanları toplantısının ardından sonuç bildirgesi hazırlandı.

Yerel seçimde ittifak yok

Buna göre, BBP , 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi ad ve amblemiyle girme ve aday adayların tanıtılması kararı aldı.

Provokatif olaylara karışan MKYK üyesi disipline sevk edildi

Öte yandan, 25 Ekim 2018'de Kahramanmaraş Adliyesinde meydana gelen provokatif olaylarda dahli olduğu tespit edilen MKYK üyesi Remzi Çayır'ın tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Bu provokatif olayda tespit edilecek diğer kişilerin, illerde il disiplin kurullarına, genel merkez de ise MDK'ya sevk edilmesine, bir oy muhalefeti, diğer bütün üyelerin ittifakıyla karar verildi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 00:33
  1. Kahramanmaraş
  2. Büyük Birlik Partisi
  3. yerel seçim

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