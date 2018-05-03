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BBP'den Cumhur İttifakı açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Cumhur İttifakı'nda seçime AK Parti listesinden gireceğini açıkladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:18
BBP'den Cumhur İttifakı açıklaması

BBP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, ittifak görüşmesi için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Burada temaslarda bulunan Tunç, daha Sonra AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile kameraların karşısına geçti.

Tunç, "Kurullarımız AK Parti listelerinden seçime girme kararı verdi. Biz de bu kararı AK Parti'ye ilettik. Uygun karşıladılar, seçime AK Parti listelerinden gireceğiz" dedi.

"BU İTTİFAKIN LİDERİ DE MİLLETİN ADAMI MİLLETİN ADAYI SAYIN ERDOĞAN'DIR"

Üzeyir Tunç'un açıklamaları ardından konuşan Mahir Ünal şunları söyledi;

Dün itibarıyla basına yansıyan ittifak söylentilerinin bugün başlamadan krizlere boğulduğunu gördük. Bir ittifakın gerçek anlamda mutabakat olabilmesi için toplumsal ve siyasal desteği olması gerekir.

Milletin gözü önünde cereyan etmeyen ittifaklar ancak bir pazarlık ve masa başı tezgah olarak değerlendirilir. Kişisel hesaplarını görme peşinde olan sözde siyasetçilerin yaptıkları pazarlıkları siyasi ahlakın bir parçası olarak görmüyoruz. Cumhur İttifakı bu miletin ta kendisidir. Bu ittifakın lideri de milletin adamı milletin adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

BAHÇELİ'NİN 100 BİN İMZAYLA CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINDA FETÖ UYARISI

Bu konuda Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hassasiyetine katılıyoruz.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 14:18
  1. AK Parti
  2. Büyük Birlik Partisi
  3. Cumhur İttifakı
  4. BBP

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