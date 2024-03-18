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Siyaset BBP'den AK Parti'yi destekleme kararı!
Siyaset

BBP'den AK Parti'yi destekleme kararı!

Yeniakit Publisher
2024-03-18 19:48:00 -
BBP'den AK Parti'yi destekleme kararı!

Büyük Birlik Partisi (BBP), Tokat'ta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Avukat Eyüp Eroğlu'nu destekleme kararı aldı.

BBP İl Yönetim Kurulu, genel merkezle yapılan görüşmeler neticesinde Tokat'ta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Avukat Eyüp Eroğlu'nu destekleme kararı aldı. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, BBP Tokat İl Teşkilatı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan BBP İl Başkanı Mustafa Omalar, "Büyük Birlik Partisi, Tokat merkezde belediye başkan adayı çıkarmamış olup, İl Yönetim Kurulu, Merkez İlçe Yönetim Kurulu ve en son genel başkanımızla yaptığımız istişareler sonucunda Büyük Birlik Partisi olarak Tokat'ta AK Parti adayımız Sayın Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'nu destekleme kararı almıştır. Vatana millete hayırlı olsun" dedi.

"Daha güzel işler yapmak için bizi motive edecek"

Büyük Birlik Partisi'nin vermiş olduğu bu desteğin kendilerinde motivasyon oluşturduğunu söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Büyük Birlik Partimizin partimize olan bu desteği bizi bir defa çok mutlu etmiştir. Çünkü Tokat'ta çok yoğun bir şekilde hem Muhsin Yazıcıoğlu başkanımıza gönül verenler var hem de Büyük Birlik Partimize gönül veren insanlarımız var. Bu duruş eminim ki bize güç katacaktır. Daha güzel işler yapmak için bizi motive edecektir. Ki bundan sonra da bizler de her daim, her zaman başta Muhsin Yazıcıoğlu başkanımız olmak üzere yine sizlerin daima emrinde olacağımızı da ifade etmek isterim. Değerli başkanımızın sözü bizim sözümüzdür. O ne zaman ne demişse, ne isterse ki o zaten ne isterse şehrimiz için ister, şehri için ister. Biz de her zaman sizlerin her türlü şehrimize dair fikirlerinize, belediyemizle ilgili her türlü düşüncelerinize katılacağımızı, destekleyeceğimizi, her türlü fikrinize de bu anlamda sahip çıkacağımızı da özellikle belirtmek isterim" diye konuştu.


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