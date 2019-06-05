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BBP ve DSP’den AK Parti’ye bayram ziyareti

AK Parti Genel Merkezi’ne diğer siyasi partilerin bayram ziyareti sürüyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 13:08
BBP ve DSP’den AK Parti’ye bayram ziyareti

AK Parti Genel Merkezi’ne diğer siyasi partilerin bayram ziyareti sürüyor.


BBP ve DSP heyetleri AK Parti’yi ziyaret etti. BBP heyeti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis başkanlığında, DSP heyeti ise Basın Yayın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel başkanlığında geldi. Ahmet Yelis, 2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde parti olarak 52 bin oy aldıklarını, 31 Mart seçimlerinde ise 104 bin oya yükseldiklerini ifade ederek, "Türkiye genelinde de yüzde 2 civarında oy aldık. Seçimlerde 13 bin oyla başkanlık el değiştirince siyasetteki üzerimize düşen görevler daha da arttı. Biz son 31 Mart’ta da 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı lehine aday çıkarmamıştık. İstanbul’da da yarı ilçelerde aday çıkarmamıştık. İnşallah bu seçim hayırlı olur" dedi.


AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun özel bir televizyon kanalında açık oturumda bir araya gelmesine ilişkin Yelis, "Bu seçimin sadece İstanbul ile ilgili sonucu olmayacak, Türkiye siyasetiyle ilgili de sonucu olacak. İnşallah hem Cumhur İttifakı bileşenleri hem de Millet İttifakı bileşenleri CHP, İYİ Parti, HDP, bu tarafta BBP, AK Parti ve MHP’nin adayının olduğu Türkiye genelinin de konuşulacağı bir açık oturum da olur" diye konuştu.


Konuk heyetleri ağırlayan AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise 23 Haziran seçimine ilişkin, "Bizim talebimiz yerine gelmiş olsaydı bir seçim yenilemesi değil şu anda o sandıkların sayımıyla sonuçlanmış bir süreç olacaktı. Ama tabii itiraz edildi ve sandıkların tamamının sayılmasıyla ilgili talebimiz reddedildi. Sonrasında da YSK tarafından Ramazan ayının ilk günlerinde seçim yenilenmesiyle alakalı hukuki olarak yaptığımız süreçlerin sonrasında seçim kanununun vermiş olduğu süreçler çerçevesinde hukuki süreç gerçekleşmiş oldu" dedi.


Sarıeroğlu, açık oturum konusunda görüşmelerin partilerin ilgili birimleri arasında yürütüldüğünü ifade ederek, "Bu bağlamda sizin öneriniz basında yer bulacaktır diye düşünüyorum. Partiler arasında herhalde ilgili birimlerde yine bu konuyla alakalı bir değerlendirme olur ama şu anda esas olan İstanbul seçimleri. İstanbul yerel seçimi olarak bakmamız gerekiyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 13:08
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