BBP resmen Cumhur İttifakı'nda

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, BBP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Üzeyir.Tunç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Mahir Ünal, BBP'nin seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıkladı.

Ünal'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Dün itibarıyla basına yansıyan ittifak söylentilerinin bugün başlamadan krizlere boğulduğunu gördük. Bir ittifakın gerçek anlamda mutabakat olabilmesi için toplumsal ve siyasal desteği olması gerekir.

-Milletin gözü önünde cereyan etmeyen ittfaklar ancak bir pazarlık ve masa başı tezgah olarak değerlendirilir. Kişisel hesaplarını görme peşinde olan sözde siyasetçilerin yaptıkları pazarlıkları siyasi ahlakın bir parçası olarak görmüyoruz. Cumhur İttifakı bu miletin ta kendisidir. Bu ittifakın lideri de milletin adamıi milletin adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

BBP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Üzeyir.Tunç, "Kurullarımız AK Parti listelerinden seçime girme kararı verdi. Biz de bu kararı AK Parti'ye ilettik. Uygun karşıladılar, seçime AK Parti listelerinden gireceğiz" dedi.



"BU İTTİFAKIN LİDERİ DE MİLLETİN ADAMI MİLLETİN ADAYI SAYIN ERDOĞAN'DIR"



Üzeyir Tunç'un açıklamaları ardından konuşan Mahir Ünal şunları söyledi;

Dün itibarıyla basına yansıyan ittifak söylentilerinin bugün başlamadan krizlere boğulduğunu gördük. Bir ittifakın gerçek anlamda mutabakat olabilmesi için toplumsal ve siyasal desteği olması gerekir.

Milletin gözü önünde cereyan etmeyen ittifaklar ancak bir pazarlık ve masa başı tezgah olarak değerlendirilir. Kişisel hesaplarını görme peşinde olan sözde siyasetçilerin yaptıkları pazarlıkları siyasi ahlakın bir parçası olarak görmüyoruz. Cumhur İttifakı bu miletin ta kendisidir. Bu ittifakın lideri de milletin adamı milletin adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.