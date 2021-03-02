  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset BBP Lideri Mustafa Destici'den 'kontrollü normalleşme' mesajı
Siyaset

BBP Lideri Mustafa Destici'den 'kontrollü normalleşme' mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'de kontrollü normalleşmenin hayırlı olması dileğinde bulunarak vatandaşlara "maske, mesafe, hijyen" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 00:28:00 -
BBP Lideri Mustafa Destici'den 'kontrollü normalleşme' mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan Kontrollü Normalleşme sürecinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda yeni döneme ilişkin kararların alındığını hatırlattı.

Destici'den vatandaşa "maske, mesafe, hijyen" uyarısı

Açıklanan kararların, Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını dileyen Destici, salgınla mücadelede başarı sağlayan illerin yöneticilerini ve vatandaşları tebrik etti.

Esnafın dükkanlarının, iş yerlerinin açılmasının, hafta sonu kısıtlamalarının ve alt-üst yaş gruplarına yönelik uygulamaların kaldırılmasının ve okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi gibi kararların, vatandaşları "maske, mesafe, hijyen" ve diğer kurallara uyma konusunda rehavete sevk etmemesi gerektiğini vurgulayan Destici, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri, sağlık çalışanları ve emniyet güçlerine teşekkürlerini dile getirdi.

Destici, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlere ise Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Koca illerin koronavirüs risk haritasını paylaştı
Bakan Koca illerin koronavirüs risk haritasını paylaştı

Sağlık

Bakan Koca illerin koronavirüs risk haritasını paylaştı

Riskli iller hangileri? İşte illere göre risk durumu ve renk kodları
Riskli iller hangileri? İşte illere göre risk durumu ve renk kodları

Gündem

Riskli iller hangileri? İşte illere göre risk durumu ve renk kodları

Hangi il hangi risk grubunda? Sağlık Bakanlığı güncel risk haritası
Hangi il hangi risk grubunda? Sağlık Bakanlığı güncel risk haritası

Gündem

Hangi il hangi risk grubunda? Sağlık Bakanlığı güncel risk haritası

'Nikah ve düğünler nasıl yapılacak?'
'Nikah ve düğünler nasıl yapılacak?'

Gündem

'Nikah ve düğünler nasıl yapılacak?'

Bakan Koca illerin koronavirüs risk haritasını paylaştı
Bakan Koca illerin koronavirüs risk haritasını paylaştı

Sağlık

Bakan Koca illerin koronavirüs risk haritasını paylaştı

{relation id:1516395 slug:'hangi-illerde-kafe-ve-restoranlar-aciliyor'}

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan ne yapacağını şaşırdı: Türk SİHA'larını Ruslar bile durduramadı
Gündem

Yunan ne yapacağını şaşırdı: Türk SİHA'larını Ruslar bile durduramadı

Bayraktar TB2 SİHA'ları Karabağ'da Rus hava savunma sistemlerinin bile durduramadığını belirten Yunan basını, Türk SİHA'larının önlenemez ol..
BIS uyardı: 1 trilyon dolar buhar olacak
Ekonomi

BIS uyardı: 1 trilyon dolar buhar olacak

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) raporuna göre verilen teşviklerin süresinin bitmesiyle şirket iflaslarının artacağı ve bu dalganın dünyü..
Ermenistan karıştı! Oraya girdiler
Dünya

Ermenistan karıştı! Oraya girdiler

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Nikol Paşinyan karşıtı protestocular, hükümet binasını bastı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay