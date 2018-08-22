BBP lideri Mustafa Destici: Yunanistan Türkiye'ye aleni düşmanlık yapıyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Konuşmasına, ülke için canını feda eden tüm şehitleri ve merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anarak başlayan Destici, maalesef bugün İslam ve Türk coğrafyasında kan ve gözyaşının devam ettiğini belirtti.

Dönemsel olarak türetilen terör örgütlerinin, görevlerini yaptıktan sonra pasifize edildiklerini ve belli bölgelere kaydırılarak köşeye çekildiklerini vurgulayan Destici, "Şu anda DAEŞ ve aynı şekilde El Kaide pasif bir şekilde bekletiliyor. Taliban istediği zaman kullanılıyor, istediği zaman bekletiliyor. Bütün bunların bir ABD, bir siyonist proje olduğunu çok açık ve net şekilde görüyoruz." diye konuştu.

'MÜNBİÇ KARA PARA AKLAMA MERKEZİ HALİNE GELDİ'

Destici, Türkiye'nin terörle çok güçlü bir mücadele verdiğini ve etkisiz hale getirilen terörist sayısının her geçen gün arttığını belirterek, Afrin'e yapılan operasyonun aynısının Münbiç'e yapılması gerektiğini vurguladı.

"Münbiç uyuşturucu, kara para aklama merkezi haline geldi. Oradan elde edilen paralar terörün finansmanında kullanılıyor. ABD'nin uluslararası kuruluşlarının önünde hesap vermeli. Bu konuda da Türkiye'nin uluslararası mahkemelere bu konuyu getirmesi gerekiyor." diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke olarak ABD başta olmak üzere Batı dünyasının görülür ve görülmez saldırıları ile karşı karşıyayız. 15 Temmuz hain darbesinde yapamadıklarını daha sonra döviz üzerinden yapmaya çalışmışlardır. Milletimizin, ferasetiyle ve duruşuyla bu süreci de yavaş yavaş atlatıyoruz. İnşallah daha kalıcı bir şekilde atlatacağız."

'YUNANİSTAN TÜRKİYE'YE ALENİ DÜŞMANLIK YAPIYOR'

Destici, Yunanistan'ın 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası ülkesine kaçan darbecilere iltica hakkı vermesine ilişkin de "Türkiye uluslar arası hukuku ve iç hukuku gözeterek adımlar atarken, Yunanistan hain darbecilere iltica hakkı veriyor. Sadece serbest bırakmakla yetinmiyor. Onlara iltica hakkı veriyor. Darbeyi direkt desteklediğini bu şekilde ortaya koymuş oluyor. Yunanistan, Türkiye'ye açık ve aleni düşmanlık yapıyor." dedi.

Destici, Türkiye'nin Yunanistan'ın siyasi kararına misliyle karşılık vererek, mütekabiliyet esaslarına uygun davranması gerektiğinin altını çizdi.

'KENDİ MALIMIZI KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ'

Türkiye'ye yönelik ekonomi üzerinden yapılan operasyonların en kısa sürede bertaraf edileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğine işaret eden Mustafa Destici, "Kendi malımızı kendimiz üreteceğiz. Ürettiğimiz kadarını kullanacağız. Teknolojisi bizde olmayan malları teknolojisini elde edene kadar o malların lüzumu kadarını ithal edeceğiz. Özentiden, lüksten, israftan, aşırı tüketimden milletimizi uzaklaştıracağız. Bunları yapmadığımız sürece bizim dışa bağımlılığımız devam eder, dış borcumuz devam eder ve Batı'da da, ABD'de de, diğer ülkeler de istedikleri zaman bizi bu husus üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışırlar." ifadesini kullandı.

Destici, Türkiye'nin daha çok çalışması ve planlı olması, cari açıktan kurtulması gerektiğini belirterek, ileride büyük sorunların yaşanmaması için kalıcı tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasının ardından partililerle bayramlaşan Destici, çocuklara bayram harçlığı dağıttı ve fotoğraf çektirdi.