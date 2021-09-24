BBP lideri Destici'yi hedef alan CHP’li Bekaroğlu'nu bombardımana tuttu! "Size daha çok söyleyeceğim var ama..."

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici’nin ABD ziyareti ile ilgili açıklamasına yaptığı çirkin yorum CHP’nin Türk Milletine ne kadar tepeden baktığını, milletin bir parçası olmaktan ne kadar uzak ve saygısız olduklarını bir kez daha ortaya koydu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, "Kişi, kendinde eksik olanı dışa vurur." diyerek CHP’li Bekaroğlu’nu yerden yere vurdu.

CHP’li Bekaroğlu, BBP Lideri Destici’nin ABD ziyareti açıklamasına "Bindir makam uçağına götür, dünyayı görsün garibim... Tamamdır!" yorumuna cevap BBP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu’ndan geldi.

"CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun Edepsizliğine Açık Cevap!" başlıklı yazısında CHP’li Bekaroğlu’nun yerden yere vuran BBP’li Yardımcıoğlu, "İçinde bulunduğunuz CHP içinde bile iğreti ve iptidai duruyorsunuz. Atadan dededen o partiye gönül verenler sizden çok daha haysiyetlidir ve edeplidir inanın bana sayın kişi." İfadelerini kullandı.

İşte o yazısı:

"Sayın Genel Başkanım Mustafa Destici bey adamdır. Adamın hasıdır. Muhsin başkanın koltuğunda oturmaktadır. Ama siz ne adamlıktan anlarsınız ne de oturduğu koltuğun şerefinden ve haysiyetinden. Siz CHP yardakçılığı ve dalkavukluğu yapabilirsiniz ancak. Herkes layık olduğunu yapar. Kendi adamlığını ortaya koyar.

Millet nezdinde üç kuruş dahi etmezsiniz…

Siz ne bilirsiniz devleti ve milleti!

Siz ne bilirsiniz devletin ve milletin yanında durmayı!

Siz ne bilirsiniz devlet ve millet için canını feda edebilecek adamlığı!

Siz ne bilirsiniz edebi ve devlet terbiyesini!

Biz bu devlet ve millet için canını ortaya koymuş bir nesiliz. Biz bu devlet ve millet için toprağa düşebilmek için yarışmış bir neslin kardeşleriyiz.

Siz yeşil komünistler ne bilecek ki bunları; Bir bakarsın İslamcı (Müslümana kurban olun, elinize geçerse), bir bakarsın solcu (adam gibi solcu bulursanız ona da kurban olabilirsiniz), bir bakarsın liboş (liberale kurban olun elinize geçerse) olursunuz, ama hiçbir zaman adam olma gibi bir derdiniz olamadı.

İnanın bu kutlu millet nezdinde hiçbir değeriniz ve itibarınız yok ve olmayacak da…

İçinde bulunduğunuz CHP içinde bile iğreti ve iptidai duruyorsunuz. Atadan dededen o partiye gönül verenler sizden çok daha haysiyetlidir ve edeplidir, inanın bana sayın kişi.

Size daha çok söyleyeceğim var ama kelimelere yazık olacak. Aldığım devlet ve ocak terbiyesi izin vermiyor maalesef ki…

Bu millet ve devlet için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız ve bundan sonra da yapmaktan imtina etmeyeceğiz. Bu böyle biline… İçinde bulunduğun bataklık zihniyeti içerisinde; beyninizde bataklılaşmış. Edepsize haddini bildirmek edeptendir. Ahlaksız kendisine sabredilmesini cesaret bilir, bundan cüret alarak yeni ahlaksızlıklara yelken açarmış. Her işin bir ahlakı var, o sizde kalmamış Bekaroğlu."

İşte CHP'li Bekaroğlu'nun o çirkin paylaşımı: