CHP'de koltuk savaşı kızıştı! Kılıçdaroğlu tabanından Özgür ve Ekrem'e ağır bombardıman

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP'de "mutlak butlan" (hukuken geçersizlik) kararı sonrası Genel Başkanlık koltuğu iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı bir kadın, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu çok ağır sözlerle topa tuttu.

Koltuk uğruna her türlü ahlaki ve hukuki sınırı çiğneyen CHP’de sular durulmuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları, koltuğu elinden alındıktan sonra sokaklarda zırlayan Özgür Özel'i adeta topa tuttu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun öfkeli taraftarları, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisinin partiyi sürüklediği bataklığı feryat ederek haykırdı.

Yayınlanan son görüntülerde, Kılıçdaroğlu destekçisi bir kadının, Özgür Özel’in yüzüne çarptığı gerçekler CHP’deki rezilliğin perdesini araladı.

 

 

Öfkeli partili, Özel’in yerel seçimlerde liyakatsizce atadığı isimlerin yolsuzluktan tutuklandığını belirterek, "Atadığın çocuklar birer birer tutuklanmış, yargının kucağına oturmuş, partinin ağzına s...lmış, borç batağına sürüklenmiş! Neyin sandığını getireceksin?" diyerek isyan etti.

CHP’nin foncu ve vizyonsuz siyasetinin partiyi ahlaki bir çöküntüye uğrattığını itiraf eden partili kadın, şok sözlerle devam etti:

"Bu partide kadınların adını otellerde, pavyonlarda andırdınız! Sizi asla affetmeyeceğiz Sayın Özgür Özel, asla!"

Kılıçdaroğlu taraftarı CHP'li kadının olay sözleri şöyle:

"Sayın Özgür Özel şimdi bağırıyor: Getirin sandığı, 2 milyon seçsin!

Belediye başkanlarını atarken niye sandık getirmedin? Niye getirmedin?

Çıldırtmayın insanı! Meclis üyelerini... Ne kadar kurultay delegesi varsa meclis üyesi olarak atamadın mı? 

Niye getirmedin örgütün önüne sandığı? Niye getirmedin?

 

Şimdi buradan kalkıyorsun, 'sandık getireceğim' Neyin sandığını getireceksin?

Atadığın çocuklar birer birer tutuklanmış. Hepsi gitmiş, itirafçı olmuş. Yargının kucağına oturmuş.

Partinin ağzına sı...mış. Borç batağına sürüklenmiş, 'sandık getirecekmiş'. Kimin sandığını getireceksin?

Kadınların adını ahlaksız bir şekilde andırdınız bu partide. Bu, bu partideki kadınların adını otellerde, pavyonlarda andırdınız!

Sizi asla affetmeyeceğiz Sayın Özgür Özel. Asla!

Sağda solda ne kadar insan varsa diyor ki: 'Biz sizin partide bunlar oluyormuş, biz kadınlarımızı partiye göndermeyeceğiz.' Siz bizi bu duruma düşürdünüz ya! Siz bizi bu duruma düşürdünüz!

 

Hala çıkıp o arabanın tepesinden bağırabiliyorsunuz. Hala 'hain' diyebiliyorsunuz.

Hala hak etmediği hakaretleri edebiliyorsunuz ya. Kemal Kılıçdaroğlu sahipsiz değildir. Herkes aklını başına alsın.

Biz sizin yanınızda yoktuk. Hani bağırıyorsunuz ya: 'Ya hep beraber ya hiçbirimiz.'

Hep beraber yaptınız, yaptıklarınızla bedelinizi ödeyiniz. Tamam mı?

İş tuttuğunuz insanlarla da bedelinizi ödeyiniz, bizim umurumuzda bile değilsiniz. O Ekrem'in orada yattığı, kalktığı, bilmem ne yaptığı benim gram umurumda değil, gram.

Ha, Ekrem bir kuşun aynı uçağın kanadına girer gibi girdi, bu partiyi darmadağın etti ve sizler de bunlara çanak tuttunuz.

 

Hiç kusura bakmayacaksınız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim onurumuzdur. Cumhuriyet Halk Partisi bizim partimizdir.

Siz o TKP, MKP, HKP, EMEP'in işte EMEP'tir, bilmem ÖDP'dir... Tamam mı? Belediyelerden o beslediğiniz küçük partilerle alanlarda bayram etmeye devam edin. Tamam mı? Hiç umurumuzda bile değilsiniz.

