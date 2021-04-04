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Siyaset BBP lideri Destici'den darbe imalı bildiriye çok sert tepki: Kabul edilemez!
Siyaset

BBP lideri Destici'den darbe imalı bildiriye çok sert tepki: Kabul edilemez!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, vesayet sevdalısı emekli amirallerin haddini aşan bildirisine tepki gösterdi. Destici, "Darbe iması yaptıkları açıklama kabul edilemez" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 11:51:00 -
BBP lideri Destici'den darbe imalı bildiriye çok sert tepki: Kabul edilemez!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bazı emekli amirallerin Montrö Sözleşmesi bahanesiyle, vesayet özlemi içerisinde darbe iması yaptıkları açıklama kabul edilemez" dedi.

BBP lideri Destici, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi. Destici, "Bazı emekli amirallerin Montrö Sözleşmesi bahanesiyle, vesayet özlemi içerisinde darbe iması yaptıkları açıklama kabul edilemez, yok sayılamaz bir cuntacılık örneğidir. Herkes şunu bilsin ki; anayasayı Gazi Meclisimiz ve aziz milletimiz yapar. Bu ülkeyi de milletin seçtikleri yönetir. Dış meseleler ve terörle mücadelede uyum ve işbirliği içerisinde olunan bu kritik ve zorlu süreçte yaptıkları haddi aşan açıklamadan ötürü cunta kafalı, darbe heveslisi bu tekaüt gruba hak ettikleri cevabı inanıyorum ki; öncelikle milli irade sevdalısı TSK mensuplarımız verecektir" dedi.

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Yorumlar

Vatanperver

Onlarin turkiyenin deil batinin amirali bizim oyle hainlerle işimiz yok tikirlari yerinde rahatlik batiyor bu gibilere devletimizin yanindayiz hukumetimizi madden manen destekliyoruz dua ediyoruz Allah celle ve ala vatanimizi milletimizi devletimizi polisimizi askerimizi dahili ve harici duşmanlarin hainlerin munafiklarin şerrinden muhafaza eylesin kurduklari tuzaklari başlarina iade eylesun
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