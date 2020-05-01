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Gündem

BBP Lideri Destici'den Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbe tehdidinde bulunduğunu belirterek "Artık bu ülkede darbelere geçit yok." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:37:00 -
BBP Lideri Destici'den Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, "İktidar öyle ya da böyle değişecek." diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.

Destici, şunları kaydetti:

"Bu zihniyete, bazen mitinglerde orduyu göreve çağırırken, bazen de 'Laiklik elden gidiyor' sloganıyla millet iradesini vesayet altına almak isterken rastladık. Bazı kurumlara sızıp bu kuruluşları, her ihtilafta, her zor dönemde sokağa, devleti ve milleti darbelerin karanlığına sürüklemeye çalışan sözde demokrasi havarileri bilsinler ki 15 Temmuz bir milat. Artık bu ülkede darbelere geçit yok. Hakimiyet Allah'ın, irade milletindir."

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Yorumlar

Helal olsun

Namusunu halka çeviren tanka selam durmam...! Muhsin Yazıcıoğlu
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puhahahahahaha

kimse darbe tehdidinde bulunmadı  
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