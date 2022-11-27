BBP lideri Destici: CHP, PKK’nın partisinin yan kuruluşu haline gelmiş!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kocaeli mitinginden vatandaşlara seslenerek, "Önümüzdeki günlerde, Cumhur İttifakı’nın anayasa değişikliği teklifi, meclise gelecek. Kim gerçekten inanç hürriyetinden yana, kim kadın haklarından yana, kim başörtüsüne özgürlükten yana, kim yasaktan yana, kim başörtüsü düşmanları ile kol kola göreceğiz. Ana Muhalefet Partisi CHP, PKK’nın partisinin yan kuruluşu haline gelmiş" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Sevdamız Türkiye Hedef 2023' mitinginde, kent meydanında vatandaşlara hitap etti. Coşkulu kalabalığa seslenen Mustafa Destici, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi neticesi şehit olanlara rahmet dileyerek, “Hava Kuvvetlerimizin başarılı bir şekilde yürüttüğü Pençe-Kılıç Harekatı, karadan da desteklenmeli, Ayn el Arab’tan girip, Ayn İsa, Ayn Dagne, Tel Rıfat, Menbiç, Mahmur, Sincar ve Kandil dümdüz edilerek, yok edilmeyen bir tane terörist kalmamalıdır. Nasıl Cizre’de, Sur’da, Hakkari’de kazdıkları hendeklere gömdüysek, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde bulundukları her noktada oralara gömelim, öyle derin gömelim ki bir daha çıkamasınlar” dedi.

"Kim başörtüsü düşmanları ile kol kola göreceğiz"

HDP’yi hiçbir zaman siyasi parti olarak görmediklerini ifade eden Destici, “2008 yılında gerçekleşen ve kamuda başörtüsü yasağını fiilen kaldıran anayasa değişikliğine itiraz edenlerin başında, CHP’nin o günkü grup başkanvekili, bugünkü genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ydu. 2008’deki düzenlemeye, ‘Türkiye'yi Ortaçağ karanlığına geri götürmek ve 85 yıllık Cumhuriyet'in rövanşını almaktır’ şeklinde utanç verici bir cümleyle itiraz etmişlerdi. Hatırlayacaksınız, CHP’nin başörtüsüyle ilgili kanun teklifi oyununa, 'Samimiyseniz gelin Anayasa değişikliği yapalım' demiştim. Cumhur ittifakımızın diğer partileri, AK Parti ve MHP’nin, aynı yöndeki çağrılarına, CHP, tahmin edilebileceği ve beklendiği gibi, 'hayır' dedi. Önümüzdeki günlerde, Cumhur İttifakı’nın, anayasa değişikliği teklifi meclise gelecek. Kim gerçekten inanç hürriyetinden yana; kim kadın haklarından yana; kim başörtüsüne özgürlükten yana; kim yasaktan yana; kim başörtüsü düşmanları ile kol kola göreceğiz” diye konuştu.

"CHP, PKK’nın partisinin yan kuruluşu haline gelmiş"

Konuşmasına devam eden Destici, “Ana Muhalefet Partisi CHP, PKK’nın partisinin yan kuruluşu haline gelmiş. Bir meslek odasının başkanı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ‘kimyasal silah kullandığı’ iftiraları yöneltiliyor. Aynı yörüngedeki bir başka sendika başkanı, öğretmenlik kariyer sınavını protesto gösterileri düzenliyor, öğretmenlerimizi sınava girmemeye ikna etmeye çalışıyor, 'sınava girmeyin' çağrıları yapıyor. Sonra bir bakıyoruz, kendisi sınava girmiş, ‘Başöğretmen’ unvanı almış ve şimdi onun maaşı 4 bin TL artacak. Peki onun sınav aleyhtarı propagandası ile sınava girmeyen öğretmenin durumu ne olacak. O da devletine değil bu sahtekara güvendiği için bu haktan mahrum kalacak” şeklinde konuştu.