BBP lider Mustafa Destici'den flaş çağrı: Akaryakıtta ÖTV kaldırılsın!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul’da partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"Akaryakıt zammı her alana zam olarak yansıyor"

Yüksek elektrik faturası nedeniyle milletin haklı olarak isyan ettiğini söyleyen ve faturalardaki zamların yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Destici, “Elektrik fiyatlarındaki düzenleme tekrar çok acele bir şekilde yapılmalı. Türkiye’de enflasyon kaçsa ona getirilmelidir. Konutlar için ayrı, esnaf için ayrı, sanayici için ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Bunlar da birbirinden ayrılmalıdır. Bir de akaryakıt zamları var. Akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) BBP olarak tekrar kaldırılmasını teklif ediyoruz. Çünkü akaryakıt zammı her alana zam olarak yansıyor.” açıklamalarında bulundu.

Çiftçi için destek çağrısı

Tarım kredi borçlarında da düzenleme isteyen Mustafa Destici, “Çiftçilerimizin Ziraat Bankası’na borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili taleplerini farklı zamanlarda dile getirmiştik. Ziraat Bankası, ödeme güçlüğü yaşayan tarımsal kredi borçlusu müşterilerinin ödemelerini kolaylaştırmak için adım attı. Mutlaka ve mutlaka tarım, kredi borçlarının da uzun vadeli faizsiz bir şekilde taksitlendirilmesinin gerektiğinin buradan altını çizmek istiyorum. Şu anda çiftçi kardeşlerimiz en çok gübre konusunda sıkıntı çekiyor. Çünkü gübrenin fiyatı 3-4 kat arttı. Bu mağduriyetin devlet, bakanlık tarafından giderilmesi ve en az yüzde 50 oranında gübrenin sübvanse edilmesi lazım, çiftçimize verilmesi gerekiyor. Aynı şekilde sulamada kullanılan elektriğin desteklenmesi lazım. Mazota destek veriliyor lakin yeterli değil. Artan mazot fiyatları karşısında artan oran kadar yüzde 100 artmışsa çiftçiye verilen mazot desteğinin de yüzde 100 artırılması gerektiğini ifade ediyorum. Çiftçiyi rahatlatmamız lazım. Kabak 25 lira, patlıcan 30 lira, salatalık 25 lira olmuş. Fiyatların aşağı düşmesi için girdi maliyetlerinin düşmesi lazım.” diye konuştu.

"Sosyal medya yasası bir an önce Meclis'e gelsin”

Sosyal medya düzenlemesi üzerine de Destici, “Hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal medyanın; hastalıklı ruhların, içlerindeki kötülüğü yaymak için fırsat kollayanların, toplumun sinir uçlarıyla oynamayı alışkanlık haline getirmiş provokatörlerin; oyuncağı olmasına izin vermemeliyiz. Bu anlamda sosyal medya yasasının bir an önce meclisimize gelmesini arzu diyoruz. Meclisimizden de tam bir mutabakatla çıkmasını BBP olarak ifade ediyorum. Maalesef her konuda olduğu gibi burada da başta CHP olmak üzere onun etrafında kümelenen bazı muhalefet partilerinin buna da karşı çıktığını görüyoruz. Burada da bir ikilem yaşıyorlar. Bir taraftan kötülüklerini anlatıyorlar, düzenleme yapılacağı zaman sınırlama getireceğini söylüyorlar. Sınırlama getirmeden nasıl önleyeceksin?” dedi.