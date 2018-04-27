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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sayın Gül'ün aday olmayacağını düşünüyorum

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kendisini daha fazla yıpratmama adına  24 Haziran'daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmayacağını kamuoyuyla  paylaşacağını düşündüğünü bildirdi.

27 Nisan 2018 Cuma 15:28
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sayın Gül'ün aday olmayacağını düşünüyorum

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa  Destici, BBP Genel Merkezi'nde milletvekili aday adaylığı başvurusunun  ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Destici, "Partimiz 81 il,  87 seçim çevresinin tamamında  seçimlere hazırdır. Bütün adaylık başvuruları hem  parti genel merkezimizde  hem de il teşkilatlarımızda kabul edilmektedir. Pazar  günü saat 14.00'de il  başkanları toplantımızı gerçekleştireceğiz. İllerden  alınan başvuru formları da Ankara'ya getirilecek ve burada genel merkezimizde  birleştirilecek." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-DESTİCİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün yapacağı görüşmenin  önceden planlandığını ifade eden Destici, "Görüşmenin içeriği ittifak meselesi.  BBP, ittifaklar gündeme geldiği ilk günden itibaren Cumhur İttifakı'nı doğru  bulduğunu, desteklediğini ve bu ittifakın içerisinde yer alacağını çok açık bir  şekilde kamuoyuna deklare etti. Bu duruşumuzun arkasındayız. Bugün sayın  Cumhurbaşkanıyla yapacağımız görüşmede de BBP'nin ittifak içerisinde hangi  şekilde yer alacağı konuşulacak ve bundan sonraki süreç de inanıyorum ki daha da  netleşmiş olacak." diye konuştu.

Destici, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin iddiaların  sorulması üzerine şunları söyledi:

"Ben bütün bu son yaşananları değerlendirdikten sonra Sayın Gül'ün  bugün ya da yarın muhtemelen aday olmayacağı noktasında bir açıklamada  bulanacağını tahmin ediyorum. Benim düşüncem bu şekilde. Çünkü hem İYİ Partinin  Genel Başkanı Sayın Akşener'in adaylıkta devam ediyor olması hem CHP'nin  içerisinden Gül ismi üzerine oluşan itirazlar dolayısıyla ben sayın Gül'ün  kendisini daha da fazla yıpratmama adına ben bir kaç gün içinde aday olmayacağını  kamuoyuyla paylaşacağını düşünüyorum."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının netleşmediğinin hatırlatılması üzerine  de Destici, "Süre var, dolayısıyla dün açıklanan seçim takvimine göre 100 bin  imzayla başvuracak adaylar 2 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecek. 9 Mayıs'a kadar  da imzalar tamamlanacak. Diğer parti grupları tarafından gösterilecek adaylar da  yine 7 Mayıs'a kadar adaylık başvurusunda bulanabilecekler. Dolayısıyla da tahmin  ediyorum onlar da kendi içlerinde bir muhasebe yapıyorlar, müzakere ediyorlar,  tartışıyorlar." diye konuştu.

Bu arada, BBP'de 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel  Seçimleri için erkek adaylardan bin, kadın adaylardan 500 lira adaylık ücreti  alınacak. Şehit aileleri, gaziler ve engelli adaylardan ise ücret talep  edilmeyecek.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 15:28
  1. Ankara
  2. Büyük Birlik Partisi

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