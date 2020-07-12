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Aktüel

BBP Genel Başkanı Destici'den İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 14:09:01 -
BBP Genel Başkanı Destici'den İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye mesajı

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kayınpederini kaybeden Soylu'ya taziyelerini iletti.

Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 yaşında hayatını kaybeden kayınpederi Metin Dinç için taziye mesajı yayımladı.

Destici, "Kıymetli Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey'in kayınpederi Metin Dinç amcanın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Hamidiye Soylu hanımefendi olmak üzere Sayın Bakanımıza ve tüm aileye başsağlığı, sabrı cemil niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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