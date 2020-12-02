BBP Genel Başkanı Destici'den "Dünya Engelliler Günü" mesajı:

ANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, engellilere dair problemlerin, öncelikli ve ertelenemez olarak kabul edilmesi gerektiğini bildirdi.

Destici, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülke olarak geçmişe kıyasla engellilerle ilgili çok önemli mesafeler kat edildiğini belirtti.

Engellilerle ilgili yapılması gereken çok çalışmanın olduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Bu konu, devletler ve milletler için gelişmenin ve insan haklarının en önemli kriterlerden biridir. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi devletin öncelikli varlık sebebini insanların, huzuru, güvenliği, mutluluğunu temin ve muhafaza etmek olarak gördük. Engellilere dair problemler, öncelikli ve ertelenemez olarak kabul edilmelidir. Engellilere dair meseleler, asla politik çekişmelere kurban edilmemelidir."

Engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesine dair atılacak her adımın milletin bütün kesimlerince destekleneceğinin altını çizen Mustafa Destici, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engellilere dair toplumsal bilincin gelişmesine, ülkemizde ve tüm dünyada hiçbir engel ve ayrım söz konusu olmadan herkes için mutlu bir geleceğe vesile olmasını diliyor, tüm engelli kardeşlerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.



