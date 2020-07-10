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Aktüel

BBP Genel Başkanı Destici: "Zincirler kırıldı, Ayasofya ibadete açıldı"

"Adil kararı sebebiyle Danıştaya ve hemen gereğini yerine getiren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-07-10 18:55:47 -
BBP Genel Başkanı Destici: "Zincirler kırıldı, Ayasofya ibadete açıldı"

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Zincirler kırıldı, Ayasofya ibadete açıldı." ifadesini kullandı.

Destici, yazılı açıklamasında, Danıştay kararıyla Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasını değerlendirdi.

Mustafa Destici şunları kaydetti:

"Zincirler kırıldı, Ayasofya ibadete açıldı. Danıştay 10. Daire'nin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesini müteakip Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya cami olarak elhamdülillah ibadete açılmıştır. Adil kararı sebebiyle Danıştaya ve hemen gereğini yerine getiren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

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