BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de yaşayan anne ve babasını ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anneler Günü dolayısıyla Eskişehir'de yaşamını sürdüren annesi Özgül Fahriye Destici'ye ziyarette bulundu.

BBP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, annesi Özgül Fahriye Destici ile babası Ali İhsan Destici'yi evlerinde ziyaret eden Genel Başkan Destici, annesinin Anneler Günü'nü tebrik etti.

Ziyaretinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyan Destici, salgın nedeniyle bu yıl annesinin elini öpüp ona sarılamadığını belirtti.

Anne ve babasının ramazanını da kutlayan Destici, "Annem ailenin en kıymetli ve en değerli kişisidir. Anneler Günü'nü kutluyorum. Biz sana müteşekkiriz. Bizi yetiştirip, büyüttün. Üzerimize kol kanat gerdin. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Sana huzur ve sağlık versin." ifadesini kullandı.

Özgül Fahriye Destici de Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bugün kısıtın 4 saatliğine kaldırılmasının ardından eşiyle yürüyüş yaptıklarını aktararak, bu zor günlerin bir an evvel sona ermesini diledi.