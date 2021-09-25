BBP Genel Başkanı Destici: Dışarıya karşı milli duruş sergilemeliyiz

Bursa’da basın toplantısı düzenleyen Destici, Erdoğan’ın ABD ziyaretine yönelik yapılan bazı eleştirilere değinerek itibarsızlaştırma çabalarının kabul edilemeyeceğini söyledi. Destici şöyle devam etti: “İçeride birbirimizi eleştirebiliriz siyasi etik içerisinde hakaret etmeden düşüncelerimizi söyleyebilir ama dışarısı milli bir politika. Dışarıda hepimizin bir ve beraber olma, birlik olma gibi bir zorunluluğu var. Bunu hepimiz milletimize karşı borçluyuz. Türkiye’de ‘Kürt sorunu’ diye bir sorun yok ki. Olmayan bir şeyi sorun diye ortaya atıp buradan HDP’yi, PKK’yı meşrulaştırma ve Kürt kökenli kardeşlerimizi de tahrik etme var.”