BBP Genel Başkanı Destici 'den Kılıçdaroğlu'na ağır bombardıman

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TCDD Kalamış Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Yeni Yüzyılda Lider Türkiye" programında, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı zamanda HDP ve PKK'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.

Terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini, Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin, PKK'nın söylediklerini taleplerini daha yüksek sesle dile getirdiğini belirten Destici, "Kılıçdaroğlu sadece PKK terör örgütünün adayı değildir. Aynı zamanda DHKP-C, MLKP, TİP ne kadar aşırı sol, marjinal, Marksist, Leninist, ateist örgüt, terör örgütü, siyasi parti görünümlü illegal yapılar, bunların tamamı Kılıçdaroğlu'nu desteklemektedirler. Tabanlarına avazlarının çıktığı kadar bağırarak destelemek istediklerini söylemektedirler." ifadelerini kullandı.

Destici, Türkiye'nin enerjide son dönemde gerçekleştirdiği atılımlara dikkati çekerek geçen yüzyılda çözülmeyen bu sorunla ilgili son yıllarda güçlü adımlar atıldığını kaydetti.

Yıllarca, çevrecilik ve doğaseverlik adına Türkiye'de nükleer enerji santralinin yaptırılmadığını ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"Bu nükleer santral bu kadar çevreye zarar veriyorsa İsviçre'nin Zürih kentine 20-30 kilometrede yemyeşil ortamın içinde ne işi var? Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da, Rusya'da, Çin'de dünyanın bütün güçlü ülkelerinde var. Bize bunu yaptırmadılar, niye? Dışa bağımlılığımız devam etsin, diye yaptırmadılar. Aynı şekilde savunma sanayimizde de silahlarımızı, uçaklarımızı, gemilerimizi yaptırmadılar. Niye? Dışa bağımlılığımız devam etsin, diye. Doğal gaz arattırmadılar, arayanlar da bulmadı ama ta ki kendi sondaj gemilerimizi aldık, aradık ve bulduk. "

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"Türkiye'nin attığı adımları durdurmak isteyenler Millet İttifakı'nı destekliyor"

Destici, Türkiye'nin son dönemde açıkladığı ve attığı bu adımları durdurmak isteyenlerin Millet İttifakı'nı desteklediğini belirterek şunları kaydetti:

"(Kemal Kılıçdaroğlu) Sen oralarda tefecilerden para araya dur biz kendi sondaj gemilerimizle aramamızı yaptık ülke olarak ve değeri 1 trilyon dolara yakın olan doğal gazı keşfettik ve çıkarıyoruz. Daha düne kadar terör örgütlerinin cirit attığı, terörle mücadelenin yapıldığı Gabar'da, 70 milyar dolarlık petrol bulundu. Bütün doğal zenginliklerimizi işlemeye başladık. İşte bunun için Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan kaybetsin istiyorlar. Çünkü bunların tamamını durduracaklar ve Türkiye'yi yine boyundurukları altına almaya çalışacaklar."