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Siyaset BBP Genel Başkan Yardımcısı Ürgüp koronavirüse yakalandı
Siyaset

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ürgüp koronavirüse yakalandı

BBP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 15:03:00 -
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ürgüp koronavirüse yakalandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphe üzerine yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.

Genel sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ve izole şekilde tedavisine devam edildiğini aktaran Ürgüp, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu süreçten haberdar olup arayan ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyor, aynı rahatsızlıkla mücadele eden hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Lütfen hem kendimiz hem de çevremiz için gerekli tedbirleri alalım ve maske, mesafe, temizlik kurallarına uymaya devam edelim. Sağlık dolu günlerimize bir an önce kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz."

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabında, "Geçmiş olsun Sayın Başkanım. Sizlere ve tedavi gören tüm Kovid-19 hastalarımıza acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

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