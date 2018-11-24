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BBP Antalya İl Yönetimi istifa etti

Büyük Birlik Partisi Antalya İl Başkanı Ramazan Doğan, 20 kişilik il yönetimiyle beraber görevlerinden istifa ettiklerini söyledi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:56
BBP Antalya İl Yönetimi istifa etti

BBPAntalya İl Başkanı Ramazan Doğan, düzenlediği basın toplantısında, 20 kişilik il yönetimiyle görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasının görüldüğü Kahramanmaraş Adliyesi'nde yaşanan arbedeyi hatırlatan Başkan Ramazan Doğan, adliyede, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu'na ve Yazıcıoğlu ailesine haksızlık edildiğini söyledi.

Mevcut Genel Başkan Mustafa Destici'nin adliye bahçesindeki tutumunun da hoş olmadığını öne süren Doğan, "Genel Başkan Mustafa Destici, parti içinde 'tek' adamlığını ilan etti. Aynaya bakıp ne yapmaya çalıştıklarını ve davadan ayrılıp tek kişilik bir parti haline dönüştürüldüğünün aydınlatılması gerekiyordu. Maalesef bu söylediklerimize bir olumlu cevap alamadık ve bizi üzdü. Bizim partimiz bir dava partisidir. Dik duruşumuzla, doğruya doğru yanlışa yanlış diyorduk. Bugün parti, kuruluş felsefesinden tamamen tezat duruma gelmiş durumda. Bizde artık bu görevde bulunmanın anlamının olmadığını düşünerek, ekibimle birlikte istifa ediyoruz. Parti üst delegelik görevim ve parti üyeliğim devam ediyor ama aktif siyaseti bırakıyorum" dedi.

Yerel seçime yansıması nasıl olacak?

Parti içerisinde muhalif olunca hemen bir takım suçlamalara maruz kalınan bir döneme gelindiğini öne süren Doğan, muhalif olanların tasfiye edildiğini söyledi. Başkan Doğan, yerel seçim öncesi bu istifanın BBP'ye nasıl yansıyacağı konusunu da değerlendirdi. Parti içerisinde şu anda bir ittifak olup olmayacağı yönünde bir belirsizlik yaşandığını, il başkanı olarak belediye seçimlerine hazırlık yapıp aday çıkaramadığını da anlatan Doğan, "Ben partime güvenip aday adayı çıkaramıyor ve adaya güven veremiyorsam, bu bana ve karakterime ters düşer. Partime, davama zarar vermemek adına kararımızı aldık" diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:56
  1. Kahramanmaraş
  2. Antalya
  3. bbp
  4. BBPAntalya İl Başkanı Ramazan Doğan
  5. Muhsin Yazıcıoğlu

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