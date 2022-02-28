BBC'den provokasyon! 'Rus savaş gemisi Boğaz'da'

Montrö, Boğazlar, Rus gemileri ve Ukrayna Savaşı gündemdeyken provokatif haberleri ile öne çıkan BBC Türkçe'den yeni bir skandal geldi. BBC Türkçe, resmi Twitter hesabının kapak fotoğrafındaki fotoğrafı değiştirerek İstanbul Boğazı'nı geçen bir Rus gemisinin fotoğrafı koyuldu. Birkaç dakika içinde kapak resmi kaldırılarak tekrar değiştirildi.



İngiltere'nin açık istihbarat üzerine yoğunlaşan haberleriyle bilinen BBC'nin Türkiye ayağı BBC Türkçe, resmi Twitter kapak fotoğrafındaki kapak fotoğrafını İstanbul Boğazı'nı geçen bir Rus savaş gemisi fotoğrafı ile güncelledi.

Tepkiler üzerine değiştirdiler

BBC'nin birkaç dakika içinde kapak fotoğrafını Boğaz Köprüsü fotoğrafı ile değiştirmesi ise dikkat çekti.