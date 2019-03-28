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BBC yalanını kabul etti! Özür dilediler

İngiliz medya organı BBC, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile ilgili yalan haber yaptıklarını itiraf etti ve söz konusu haberden dolayı özür diledi.

28 Mart 2019 Perşembe 16:34
BBC yalanını kabul etti! Özür dilediler

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, yaptığı bir yalan haber nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'dan özür dileyip neden olunan zararın tazminini kabul etti.

BBC'den yapılan açıklamada, geçen yılın mayıs yayında yayımlanan bir haberde, Poroşenko ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki bir toplantının uzatılması için 400 bin dolar ödendiğinin iddia edildiği hatırlatıldı.

Ödemenin Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'e yapıldığı belirtilen haberin daha sonra BBC'nin internet sitesinden kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, "Haziran 2017'deki toplantı ile ilgili iddia doğru değildi." ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili haberin BBC'nin İngiltere'deki bir haber bülteninde de yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Sayın Poroşenko'dan neden olunan sıkıntı dolaysıyla özür dileriz. Tazminat ve mahkeme giderlerini ödemeyi de kabul ettik." ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:34
  1. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Michael Cohen

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